Confection d’un budget 2026: l’Open Vld met une condition à sa participation

Sven Gatz, invité de Bonjour Bruxelles, vise un déficit 2025 proche de 1,2 milliard d’euros, tout en reconnaissant qu’il pourrait atteindre 1,3 milliard.

La trajectoire budgétaire de la Région bruxelloise se corrige, assure Sven Gatz (Open Vld), le ministre du Budget ce vendredi matin dans Bonjour Bruxelles. “Elle est toujours problématique, nous avons un solde négatif considérable. L’objectif, et je pense que nous pouvons y parvenir, c’est de le diminuer“.

Ce jeudi, la commission des Finances du Parlement bruxellois a donné son feu vert pour une nouvelle tranche, la quatrième, des douzièmes provisoires pour l’année en cours.

Sven Gatz avait demandé que le déficit 2025 soit limité à 1,2 milliard, un objectif difficile à atteindre selon le ministre : “Ce ne sera pas évident. Avec les prévisions qu’on a, on pourra obtenir un résultat qui s’approche des 1,2 milliard. Cela pourrait être 1,3 milliard également“, déclare-t-il face à Fabrice Grosfilley.

Sven Gatz espère ne pas avoir à piocher dans les 300 millions d’euros de “provisions”: “Si une dépense n’est pas nécessaire, on ne la fera pas“, confirme-t-il. Ces réserves existent notamment pour des projets de logements. S’il s’avère nécessaire de débloquer cet argent, le ministre le permettra-t-il? “Cela dépend des accords qu’on obtiendra au sein du gouvernement. Même en affaires courantes, on a encore des discussions politiques“.

Sven Gatz ouvert à la confection d’un budget 2026, mais sous condition

En ce qui concerne la confection d’un budget 2026, Sven Gatz répond : “Tout le monde est favorable à cette idée. Mais ce n’est pas simple de le faire parce qu’il faut faire des choix politiques, or en affaires courantes, en principe, on en fait pas“.

Alors, la confection du budget pourrait-elle se faire via le Parlement, après une grande négociation entre leaders politiques bruxellois ? “Je suis très sceptique“, réagit Sven Gatz. “Il faut une connaissance technique. Le cas échéant, nous sommes prêts à mettre cette expertise à disposition des parlementaires, mais ce n’est pas par hasard que la tâche de la confection d’un budget est réservée à l’exécutif“.

Sven Gatz annonce également que l’Open Vld est prêt à participer aux négociations pour élaborer le budget 2026, mais seulement si l’exercice est sérieux et vise réellement à réduire le déficit. “Si on veut faire un budget parce qu’on doit le faire, mais que c’est un mauvais budget, cela ne nous intéresse pas“. Selon lui, Bruxelles doit trouver au moins un milliard d’euros à court terme, soit environ les deux tiers du déficit actuel (près de 1,5 milliard).

■ Interview de Sven Gatz, ministre bruxellois du Budget, dans Bonjour Bruxelles