Il sera impossible d’entamer l’année 2026 avec un budget à part entière, prévient Sven Gatz

Avec ou sans accord sur un budget pour 2026 dans les semaines à venir, il sera impossible de démarrer l’année 2026 avec un budget à part entière, a annoncé lundi le ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open VLD).

Celui-ci présentait, en commission des Finances, le projet de nouvelle tranche de douzièmes provisoires pour les trois derniers mois de l’année. “Malgré les efforts déployés pour élaborer un budget d’urgence 2025, le déficit s’est élevé à 1,96 milliard d’euros en raison des demandes budgétaires supplémentaires, ce qui s’écarte considérablement de l’objectif visé de 1,2 milliard d’euros. Le sens des responsabilités d’un certain nombre de collègues était loin d’être à la hauteur“, a-t-il dit d’emblée.

Selon M. Gatz, la quatrième tranche contient quelques nouveautés. Celle-ci intègre des mesures conservatoires pour un montant de 284 millions d’euros. Trois provisions budgétaires ont été créées: une pour l’administration publique régionale et les services du gouvernement (136 millions d’euros); une pour la SLRB (164 millions d’euros) et une autre pour la STIB (14 millions d’euros). Ces provisions ne peuvent être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles et dans des conditions strictes, a insisté le ministre.

Sur la base des recettes actualisées et des crédits libérés, le déficit atteint 1,241 milliard d’euros. Si toutes les provisions étaient utilisées, ce déficit pourrait atteindre 1,555 milliard d’euros, a-t-il précisé avec un bémol: “Il ne faut pas en conclure que les crédits disponibles seront effectivement dépensés. Chaque dépense sera strictement évaluée au regard du principe des affaires courantes nécessaires.”

Sven Gatz a enfin a annoncé qu’il serait impossible de démarrer avec un budget à part entière au 1er janvier 2026. C’est pourquoi une première tranche de crédits provisoires pour les trois premiers mois de 2026 sera préparée par l’administration, sur la base du budget initial de 2024, et des mesures conservatoires. Les représentants de la Cour des comptes sont venus faire part de leur analyse du projet de douzièmes provisoires. Les membres de la commission ont réservé au ministre davantage de questions qu’à ceux-ci. Sven Gatz y répondra jeudi.

Des premières réactions

Sans attendre le débat parlementaire en commission qui aura lieu jeudi, la cheffe du groupe MR, Clémentine Barzin a appelé “tous les partis à prendre leurs responsabilités dès cette semaine et à envoyer un signal fort lors du vote des douzièmes provisoires prévu ce jeudi“, afin de boucler le budget 2025.

“Face à l’échec du gouvernement en affaires courantes à présenter un budget d’urgence pour 2025, que nous réclamons pourtant depuis plusieurs mois, le MR insiste sur la nécessité d’agir immédiatement. Cette urgence est d’autant plus grande au vu du déficit budgétaire, d’abord annoncé à 1,2 milliard, désormais estimé jusqu’à 1,555 milliard pour 2025. Il faut impérativement réduire les dépenses de la Maison Bruxelles“, a-t-elle dit.

Pour la mandataire libérale, “assainir les finances par la réduction des dépenses est indispensable pour préserver la capacité d’emprunt de la Région. Cette reprise en main du budget, dès cette semaine, est une nécessité absolue pour remettre la Région sur les rails. Nous avons quatre jours pour nous accorder sur des mesures concrètes qui permettront, d’une part, de réduire les dépenses et de limiter la casse en 2025 et, d’autre part, d’assurer une ligne budgétaire rigoureuse en préparation des prochaines échéances budgétaires“.

Belga