Le MR annonce le licenciement du chauffeur de Georges-Louis Bouchez

Dans une communication postée mardi soir sur le réseau X, le MR annonce que son président Georges-Louis Bouchez a licencié son chauffeur.

Après vérifications et entretiens complémentaires, le Président du MR a décidé de licencier son chauffeur. En raison de la préservation de la vie privée de celui-ci, aucun autre commentaire ne sera fait“, ajoute le parti qui dit rappeler “son attachement aux respects des règles et à la rigueur de gestion.

Le 30 juillet, l’hebdomadaire Le Vif publiait une enquête sur l’apposition d’une carte destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur un véhicule du MR, utilisé notamment par le président du parti.

19 août 2025 - 18h46
Modifié le 19 août 2025 - 18h46
 

