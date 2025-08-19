Le MR annonce le licenciement du chauffeur de Georges-Louis Bouchez

Dans une communication postée mardi soir sur le réseau X, le MR annonce que son président Georges-Louis Bouchez a licencié son chauffeur.

“Après vérifications et entretiens complémentaires, le Président du MR a décidé de licencier son chauffeur. En raison de la préservation de la vie privée de celui-ci, aucun autre commentaire ne sera fait“, ajoute le parti qui dit rappeler “son attachement aux respects des règles et à la rigueur de gestion.“

Le 30 juillet, l’hebdomadaire Le Vif publiait une enquête sur l’apposition d’une carte destinée aux personnes à mobilité réduite (PMR) sur un véhicule du MR, utilisé notamment par le président du parti.

Belga