Le moustique tigre en pleine expansion en Belgique et à Bruxelles : un nouvel appel au signalement est lancé

Alors que la saison des moustiques commence, Sciensano et l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT) relancent leur appel à signaler les observations du moustique tigre. La surveillance de cette espèce en pleine expansion permet de suivre sa propagation et de limiter son installation en Belgique.

Actif pendant la journée, le moustique tigre réside souvent dans les jardins privés des villes et périphérie et des villages. Ce très petit moustique noir avec des rayures blanches peut provoquer d’importantes nuisances en raison de son comportement agressif lorsqu’il pique. Il peut également transmettre des virus tels que la dengue, le chikungunya et le zika s’il pique une personne revenue de voyage alors qu’elle était infectée.

Le public peut signaler sa présence via la plateforme de science citoyenne www.SurveillanceMoustiques.be, lancée en 2022. Depuis, le moustique tigre a été observé dans 40 communes en Belgique, dont dix l’année dernière. Dans cinq d’entre elles (Etterbeek, Watermael-Boitsfort, Heusden, Kortenberg et Zaventem), il a été observé pour la première fois. Il a aussi hiverné dans huit communes.

“Ces quatre années de surveillance montrent que le moustique tigre n’est plus seulement introduit en Belgique, mais qu’il commence aussi à s’y établir”, déclare Wim Van Bortel, entomologiste à l’IMT.

Le moustique tigre (Aedes albopictus) pond ses œufs dans tout type de récipient artificiel contenant de l’eau stagnante, souvent présent dans les jardins et sur les terrasses. Les environnements (peri-) urbains favorisent la survie et la prolifération du moustique tigre car ils offrent la combinaison idéale de nombreux sites de reproduction artificiels et de températures élevées.

Belga