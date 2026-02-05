Le Mort de Marat retrouve les Musées royaux des Beaux-Arts après avoir été prêtée au Louvre

C’est un tableau exceptionnel du 18ème siècle qui fait son retour à Bruxelles. La Mort de Marat est de nouveau exposée aux Musées royaux des Beaux-Arts après avoir été prêtée au Louvre, à Paris.

Le tableau retrouve enfin sa place. Depuis le mois d’octobre, la Mort de Marat est enfin visible à Bruxelles après avoir été prêtée. “Il est très exceptionnel que le tableau quitte le musée”, explique Davy Depelchin. “Nous l’avons autorisé dans ce cas-ci, parce que le musée du Louvre a fait une exposition sur le peintre David. Cela ne se produit pas chaque année, même pas tous les dix ans, d’où ce prêt exceptionnel. C’est toujours un soulagement lorsque les tableaux sont de retour.”

Pour garantir sa sécurité, ce déplacement délicat est effectué par des déménageurs spécialisés.

Un autre tableau est également de retour : Mars désarmé par Vénus de David.

■ Reportage d’Arnaud Gabriel et Bruzz