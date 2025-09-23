Le mobilier de l’Hôtel Métropole de Bruxelles mis aux enchères

Deux ventes aux enchères en ligne auront lieu les 1er et 2 octobre 2025, avec une exposition des lots prévue le 30 septembre.

Fermé depuis 2020 et actuellement en pleine rénovation, l’Hôtel Métropole de Bruxelles organise une vente exceptionnelle de son mobilier, de ses luminaires et autres objets de décoration.

Inscrit dans le paysage bruxellois depuis 1895, l’établissement a vu défiler du beau monde. Aujourd’hui, une large sélection de pièces provenant des salons et suites emblématiques comme la suite Annie Cordy ou le salon Marie Curie est proposée au public. Certaines œuvres signées des architectes Chambon ou Adrien Blomme seront également disponibles.

Alors qu’un travail de classement patrimonial est mené avec la Région bruxelloise, les pièces historiques protégées resteront dans l’hôtel. Le reste est mis à disposition des amateurs, collectionneurs ou encore les curieux, qui souhaiteraient repartir avec un morceau de l’histoire bruxelloise.

Rédaction – Photo : Belga