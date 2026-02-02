Le ministre Quintin veut passer de 176 à 60 zones de police locales

“La fragmentation actuelle, avec 176 zones de police, n’est pas bonne pour la sécurité. Qui peut m’expliquer pourquoi il y a 23 zones de police en Brabant flamand pour 1,2 million d’habitants, soit presque la même population qu’à Bruxelles [qui compte actuellement six zones, NDLR]”, s’est interrogé M. Quintin dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

“J’insiste beaucoup pour qu’on travaille à des fusions importantes dans tout le pays. Mais cela doit coller aussi aux réalités du terrain”, a également déclaré le ministre dans La DH et L’Avenir.

Alors qu’à Bruxelles, des discussions sont en cours pour fusionner les six zones actuelles en une seule, et ce de façon obligatoire, les fusions se feront sur base volontaire pour le reste du pays, a-t-il précisé.

Dans une interview avec Le Soir, le ministre a par ailleurs rappelé qu’il avançait sur son projet de réforme de la norme de financement fédérale de ces zones (dite “KUL”), visant à rendre la mesure plus “acceptable” par les zones de police des grandes villes.

Une réunion de la Commission de l’Intérieur est prévue le 10 février prochain à la Chambre concernant l’avant-projet de loi portant sur ces futures fusions.