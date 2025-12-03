Le Marché paysan d’hiver revient à Saint-Gilles

Le Réseau des GASAP organise ce mercredi sa 6ème édition du Marché paysan d’hiver, sur la place Maurice Van Meenen à Saint-Gilles. En fin de journée, agriculteurs, éleveurs, maraîchers, boulangers et artisans proposeront leurs produits locaux, issus d’une agriculture paysanne et agroécologique.

L’objectif est de montrer qu’un modèle alimentaire locale et résilient est possible. “Le réseau des GASAP fédère, rassemble des habitants et des producteurs. L’idée, c’est de créer du lien, on est dans l’approche de circuit court et d’agriculture durable ou biologique. C’est un moment festif, convivial où tous ces gens se rencontrent”, affirme Timothée Collin, coordinateur du réseau des GASAP.

Certaines productrices et certains producteurs fonctionnent sur précommande pour éviter le gaspillage : les réservations se font via l’e-shop du GASAP.

Rendez-vous ce mercredi 3 décembre, de 17h à 19h, pour découvrir les produits en direct. Au menu : de la viande, du fromage, des pates à tartiner, mais aussi des produits plus artisanaux comme des fleurs séchées et du chocolat. “Tout ça, c’est le plus local possible”.

■ Interview de Timothée Collin, coordinateur du réseau au micro de Maël Arnoldussen