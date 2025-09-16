Passer la navigation
Le marché annuel d’Anderlecht fête ses 200 ans

Il existe depuis 1825. Ce qui en fait le plus vieux marché de Bruxelles. Le marché annuel d’Anderlecht a eu lieu ce mardi. Au programme, grande braderie, spectacle et concert au cœur de la commune. Une journée de fête pour les Anderlechtois depuis 200 ans.

Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et Pierre Delmée

16 septembre 2025 - 18h07
Modifié le 16 septembre 2025 - 18h07
 

