Le manager du bar queer The Agenda violemment agressé en calmant une altercation

Un employé du bar queer The Agenda, situé dans le centre de Bruxelles, a été violemment agressé lundi soir.

L’établissement a rapporté sur ses réseaux sociaux que son manager, Thomas, a été frappé alors qu’il tentait de calmer une altercation. Il s’en sort avec une arcade ouverte et plusieurs points de suture. “Aucune personne ne mérite de se faire frapper pour avoir voulu préserver la sécurité et le respect“, écrit le bar.

“Le monde de la nuit, c’est un refuge. Un endroit où l’on vient danser, rire, exister, s’aimer librement. Parfois, ce monde qu’on construit avec tant d’amour nous renvoie aussi sa part d’ombre“.

Malgré l’incident, The Agenda a décidé de rester ouvert. “Le staff ne se laissera pas tomber les bras face à la violence. On refuse d’abandonner le peu de bar queer permanent qu’il nous reste ici à Bruxelles, et ce, malgré les difficultés économiques du bar ou le risque de violence qu’on peut subir“.

La rédaction – Photo : Google Street View/The Agenda