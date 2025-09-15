Le Magasin 4 rouvre ses portes au canal

Le Magasin 4, salle emblématique de concerts bruxelloise, a été présenté officiellement lundi sur son nouveau site, à côté de Tour et Taxis. Les premiers concerts auront lieu le vendredi 19 septembre prochain.

La salle, qui pourra accueillir 500 personnes, s’inscrit dans le contrat de rénovation urbaine (CRU) Citroën-Vergote, plan d’action de revitalisation urbaine à l’initiative de la Région Bruxelles-Capitale. “Le magasin 4 fait partie aujourd’hui de l’ADN de Bruxelles. Cela fait quelques années qu’on rééquipe en salles de concerts la ville“, a déclaré Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, présent lundi. “On a enfin un lieu définitif pour le Magasin 4, qui bénéficie ici d’une salle incroyable. C’est une vraie chance et une opportunité pour les musiques alternatives“, a-t-il poursuivi.

Fermée depuis février 2023 en raison de la démolition du hangar qu’elle occupait avenue du Port, la salle avait trouvé refuge dans des locaux provisoires à Anderlecht. Elle s’apprête désormais à entamer sa nouvelle vie à quelques centaines de mètres de son ancien site, dans une nouvelle infrastructure située au cœur de la zone du canal, à proximité de Tour & Taxis.

Le projet a coûté un peu plus de 5 millions d’euros, et a été une collaboration entre différents acteurs. “La ville et la région ont travaillé main dans la main” a précisé Philippe Close. Ce dernier rappelait que le magasin 4 est une association de bénévoles. “Ils vont s’occuper de toute la programmation et l’animation de la salle. C’est la preuve qu’on peut faire confiance a des associations de citoyens“, a-t-il affirmé.

La joie était présente pour les bénévoles concernés par le projet. “On est bien content que cela soit fini. On va pouvoir se consacrer à la musique plutôt qu’aux travaux“, a confirmé Régis, bénévole et administrateur du Magasin 4.

