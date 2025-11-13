Le jury d’assises déclare Sammy Djedou coupable de génocide et de crime contre l’humanité, pour viols et esclavage sexuel de trois femmes yézidies

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a déclaré jeudi Sammy Djedou coupable du crime de génocide commis sur un nombre indéterminé de personnes, membres de la communauté religieuse yézidie, en Syrie et en Irak, entre le 2 août 2014 et le 14 avril 2019.

Le jury d’assises a également déclaré coupable le djihadiste belge, membre et dirigeant du groupe Etat islamique, coupable du crime contre l’humanité, pour les viols et la soumission à l’esclavage sexuel de trois jeunes femmes yézidies, détenues captives entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2016.

► Reportage | Salle comble pour la première audience au fond du procès de Sammy Djedou

Belga