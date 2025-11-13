Passer la navigation
Le jury d’assises déclare Sammy Djedou coupable de génocide et de crime contre l’humanité, pour viols et esclavage sexuel de trois femmes yézidies

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a déclaré jeudi Sammy Djedou coupable du crime de génocide commis sur un nombre indéterminé de personnes, membres de la communauté religieuse yézidie, en Syrie et en Irak, entre le 2 août 2014 et le 14 avril 2019.

Le jury d’assises a également déclaré coupable le djihadiste belge, membre et dirigeant du groupe Etat islamique, coupable du crime contre l’humanité, pour les viols et la soumission à l’esclavage sexuel de trois jeunes femmes yézidies, détenues captives entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2016.

► Reportage | Salle comble pour la première audience au fond du procès de Sammy Djedou

