Le jeune rappeur schaerbeekois Yanis MC Rafale sort un clip… à seulement 8 ans: “C’est une manière de m’exprimer”

À seulement 8 ans, un jeune schaerbeekois se fait connaître pour sa chanson de rap “Bruxelles Ma Ville”. Issu d’une famille bercée par le rap, il en a lui-même fait une passion.

Dans les rues de Schaerbeek, au cœur d’un quartier où les cultures se croisent et s’enrichissent, un jeune garçon de huit ans attire depuis peu les regards, il s’appelle Yanis MC Rafale.

Le très jeune garçon a tourné, dans son quartier, son premier clip de rap Bruxelles Ma Ville. Une vidéo au message qui se veut fort. “Ici, tout le monde est ensemble. Il n’y a pas de racisme“, nous répond-il.

Le rap, il est tombé dedans très tôt. Dans sa famille, la musique n’est pas un loisir, c’est une langue commune, un héritage transmis de génération en génération : “Le papa, le frère, les oncles, les proches qui l’entourent, baignent dans cette musique et fréquentent des gens du même milieu. Ce n’est qu’une suite logique, en fait“, explique sa tante, Saida.

“Quand on écoutait du son, moi, le frère et le cousin, entre nous, il aimait bien venir et écouter“, se souvient son papa Hakim. “Un jour, pour lui faire plaisir j’ai mis le son de Benny B, ‘Mais vous êtes fous!’. Il a ouvert les yeux et a dit : c’est ça que je veux faire“.

De l’inspiration à l’écriture, Yanis a trouvé sa plume. Son clip, déjà visionné des milliers de fois, témoigne d’un phénomène plus large : celui d’une jeunesse qui utilise la musique pour se raconter, s’affirmer et se rassembler. “C’est une manière de m’exprimer, d’essayer de toucher le cœur des gens“.

Dans les rues de Schaerbeek, Yanis continue de marcher, un micro imaginaire en main. Peut-être un futur artiste, peut-être simplement un enfant qui observe le monde. Mais déjà une petite voix qui porte.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Anna Lawan et Stéphanie Mira