Le Hide & Seek Festival fête ses 10 ans avec une programmation variée et festive

Selon son directeur artistique Peter Van Rompaey, le festival se résume en trois mots : découvertes, engagé et festif.

La 10e édition du Hide & Seek Festival se tiendra du dimanche 17 août au samedi 23 août prochain à Bruxelles. Muziekpublique, organisateur de l’évènement, propose une semaine de concerts de musique traditionnelle dans des lieux insolites de la capitale, du centre de tri des Petits Riens à la salle de bal du Conseil d’État.

Avec 18 concerts et plus de 40 artistes belges et internationaux, contre 12 lors de l’édition précédente, la 10e édition du festival se veut ambitieuse, mettant à l’honneur des sonorités du Zimbabwe, de Palestine, de Provence, du Mexique, ou encore du Ghana. Pendant sept jours, la programmation fera voyager le public à travers Bruxelles. Le centre d’accueil de la Croix Rouge lancera les festivités le 17 août avec le groupe ghanéen Adesa.

D’autres concerts suivront dans des lieux variés comme la Maison de Prague, la galerie d’art Vanhaerents, le Palais des Académies, ou encore le Musée Delhaize. En parallèle, deux visites guidées, organisées par l’ONG Brukselbinnenstebuiten, se dérouleront les 19 et 23 août. Les visites, une belle manière de plonger dans les coulisses de Bruxelles, sont prévues dans le quartier du Canal (19 août) et autour de la Toison d’Or (23 août). Le festival se clôturera le 23 août à la Stassart House, près de la Toison d’Or, avec le groupe mexicain Son de Madera, véritable “coup de coeur” de Peter Van Rompaey. L’ensemble de la programmation du festival est à retrouver sur le site internet de l’évènement.

