Le groupe IPM va fermer son imprimerie à Anderlecht, une vingtaine de postes supprimés

Cette fermeture, prévue d’ici à la fin de l’année, conduira à la suppression d’une vingtaine de postes via des reclassements et un licenciement collectif.

Le groupe IPM, qui détient entre autres les titres La Libre, La DH/Les Sports et l’Avenir, a décidé de fermer son imprimerie à Anderlecht, annonce-t-il mercredi.

“La direction d’IPM a informé le conseil d’entreprise extraordinaire de la décision de fermer le site d’impression d’Anderlecht d’ici à la fin de l’année. Le modèle économique de la presse est soumis à un rythme accéléré de transformation numérique, impliquant des rationalisations au niveau de la production et de la distribution des journaux papier, et des efforts de redéploiement dans la nouvelle économie numérique de l’information”, est-il expliqué dans le communiqué du groupe.

Dans un courrier interne, la direction précise qu’elle a analysé “les différentes options, dont celle d’un réinvestissement pour mettre à jour nos rotatives âgées aujourd’hui de plus de 15 ans, mais le marché fait face à une telle contraction qu’il n’y a pas d’autre option que de poursuivre la consolidation de nos impressions avec d’autres imprimeurs”. “Nous allons œuvrer avec les partenaires sociaux et Actiris pour favoriser les reclassements internes et externes. Nous avons maintenu le plus longtemps possible notre imprimerie en fonctionnement, aujourd’hui la consolidation est devenue inéluctable”, commente le dirigeant du groupe, François le Hodey.

La direction a ainsi ouvert les consultations avec les partenaires sociaux dans le cadre de la procédure Renault. En avril 2023, IPM et Rossel (Le Soir, Sudinfo…) avaient conclu un accord pour réunir l’impression de nuit de l’ensemble des quotidiens d’IPM, soit La Libre Belgique, La DH/Les Sports et l’Avenir, sur le site d’impression de Rossel à Nivelles. L’imprimerie d’IPM à Anderlecht poursuivait, depuis ce transfert, ses activités d’impression de jour de magazines et de suppléments de presse.

Belga