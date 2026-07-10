Le gouvernement fédéral s’accorde sur un effort de 10 milliards d’euros d’ici 2029

La semaine passée, le comité de monitoring a remis au gouvernement son rapport qui établit l’état des finances publiques et chiffre l’effort à réaliser. Comme attendu, les perspectives sont sombres. Il était question d’un effort minimal de 7,7 milliards d’ici la fin de la législature pour rester dans les clous des engagements européens. Mais l’ombre de l’effet boule de neige, c’est-à-dire un emballement des charges d’intérêts de la dette publique, plane sur la Belgique.

Selon l’Agence fédérale de la dette, celui-ci pourrait se produire à partir de 2031. L’équipe De Wever a donc convenu de réaliser deux ans plus tôt que prévu l’effort nécessaire pour atteindre la norme de dépenses prévue.

Les travaux préparatoires se poursuivent. Les vices-Premiers ministres sont invités à libérer autant que possible leur agenda dès le début de mois de septembre.

Belga