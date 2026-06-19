Le gouvernement congolais demande officiellement à la Belgique la restitution de restes humains

Le gouvernement congolais a envoyé un courrier au Premier ministre belge Bart De Wever, demandant officiellement la restitution de restes humains ramenés en Belgique à l’époque coloniale, comme “trophées”, objets de collection ou d’étude. Le quotidien flamand De Morgen le révèle en Une vendredi.

Selon le journal, qui a pu consulter la lettre, celle-ci a été postée à Kinshasa il y a 10 jours, signée par la Première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka. Officiellement, elle ne serait pas encore parvenue à Bruxelles.

Dans son courrier, Judith Suminwa Tuluka fait référence à la dent de Patrice Lumumba, unique relique du premier Premier ministre de RDC, restituée en 2022. C’était un “geste important de reconnaissance historique et de respect pour la dignité humaine”, indique-t-elle.

La question de la restitution des restes humains de la période coloniale, dont de nombreux crânes conservés à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, est présente depuis de nombreuses années. Le gouvernement belge est jusqu’ici resté immobile, par manque de législation spécifique.

La ministre de la Politique scientifique Vanessa Matz travaille sur le dossier et souhaite faire aboutir un projet de loi pour un cadre légal spécifique à la restitution de restes humains, mais qui “doit encore être affiné“, avait-elle indiqué mercredi au journal Le Soir. Au Morgen, son porte-parole n’a pas dit autre chose: “L‘objectif est de soumettre un texte au gouvernement à l’automne“, précise-t-il.

Belga