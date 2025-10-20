Le gouvernement bruxellois en faveur du maintien du vote électronique

Le vote électronique devrait revenir à Bruxelles pour les prochains scrutins, a confirmé le gouvernement bruxellois. Pourtant, le contrat avec le fournisseur actuel expire en 2027.

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes a confirmé jeudi dernier sa position en faveur du maintien du vote électronique lors des prochains scrutins et rejeté le retour au vote papier, comme la Région flamande et la Communauté germanophone, a annoncé lundi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux Bernard Clerfayt (DéFI).

Il a également mandaté le ministre-président Rudi Vervoort, et le ministre des Pouvoirs locaux, pour transmettre la position officielle de la Région sur l’engagement des crédits et la mise à disposition de personnel; et négocier en urgence avec l’autorité fédérale un protocole d’accord fixant la répartition des coûts et des moyens humains.

Selon Bernard Clerfayt, à la suite de cette décision, le ministre fédéral de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR), a marqué son accord sur la position bruxelloise, permettant la mise en place d’un vote électronique via le nouveau système global, ou en prolongeant le système existant, spécifiquement pour la Région bruxelloise.

Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI), a pris les devants depuis un certain temps pour garantir un “vote fiable” lors des scrutins de 2029 (Fédéral; Régions; Europe) et 2030 (communes) à Bruxelles

Se disant “alerté par les directeurs Population-État civil des 19 communes bruxelloises sur les risques d’un retour au vote papier“, il a ainsi précisé avoir engagé plusieurs démarches pour assurer la continuité du vote électronique.

Depuis 1999, la majorité des communes bruxelloises votent électroniquement. Mais, selon le ministre, le contrat avec le fournisseur actuel expire en 2027.

Face au temps limité pour développer un nouveau système – “les communes bruxelloises sont fermement opposées à un retour au vote papier” – , il a également proposé de prolonger le système actuel si le nouveau n’était pas prêt à temps.

Pour M. Clerfayt, revenir au papier augmenterait les risques d’erreurs, de fraudes et de retards dans les dépouillements.

Belga – Photo : Belga Image