Le gouvernement bruxellois en affaires courantes initie la procédure d’une nouvelle tranche de douzièmes provisoires

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes a initié la procédure d’une nouvelle tranche de douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2026, a confirmé mardi son nouveau ministre des Finances et du Budget, Dirk De Smedt (Open VLD).

Le projet d’ordonnance sera transmis cette semaine encore au Parlement bruxellois afin que les discussions puissent commencer après le congé d’automne. D’ici là, l’avis de la Cour des comptes devrait avoir été rendu.

“Avec l’approbation de cette tranche de trois douzièmes, nous appliquons strictement les règles et assurons la continuité des services bruxellois, dans le plein respect de la bonne gouvernance et de la discipline budgétaire“, selon le porte-parole du ministre.

Il s’agit déjà de la cinquième tranche, après avoir travaillé toute l’année 2025 sur base de douzièmes provisoires pour trois mois à chaque fois. Le régime des affaires courantes signifie que le gouvernement ne peut dépenser chaque mois qu’un douzième des ressources du dernier budget initial approuvé. Dans le cas présent, il s’agit du budget 2024, complété par les coûts liés notamment à l’indexation et à l’inflation. Or, le budget initial 2024 était déjà largement déficitaire.

Le prédécesseur de M. De Smedt, Sven Gatz, avait déjà annoncé fin septembre, lors de la présentation de la quatrième tranche des douzièmes provisoires pour le dernier trimestre 2025, que son cabinet allait entamer la préparation du projet d’ordonnance pour le premier trimestre de 2026. Un projet de budget complet était alors annoncé au plus tard fin octobre, ce qui lui semblait déjà très improbable à l’époque.

Belga – Photo : Belga Image