Le gouvernement bruxellois débloque plusieurs enveloppes pour sa politique du logement

Le gouvernement bruxellois a débloqué en cette fin de semaine plusieurs enveloppes budgétaires consacrées aux outils régionaux du logement, a annoncé vendredi la secrétaire d’Etat au Logement, Karine Lalieux (PS).

Il a ainsi octroyé un montant de 61 millions d’euros à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) dans le cadre du Plan stratégique de rénovation durable (PSRD).

Le PSRD est un plan décennal qui fait l’objet d’une révision chaque année, afin de rester un plan stratégique sur 10 ans. Depuis sa mise en place en 2022, plus de 2.100 logements ont bénéficié d’une rénovation lourde ou complète des bâtiments, 1.360 d’une rénovation complète de l’enveloppe des bâtiments et 60 d’une rénovation partielle.

Pour le PSRD en cours (2026-2035), 219 projets sont programmés et 117 sont en chantier.

Le gouvernement a également approuvé plusieurs décisions permettant à citydev.brussels de poursuivre ses missions de rénovation urbaine et de développement du logement abordable. Il a notamment approuvé le Plan pluriannuel d’investissement (PPI).

Pour 2026, la Région s’est aussi accordée sur une dotation d’investissement (16,2 millions d’euros) destinée à soutenir la production de logements acquisitifs abordables, ainsi qu’une dotation de fonctionnement (3,234 millions d’euros) garantissant la continuité des actions de rénovation urbaine et de participation citoyenne.

Une subvention de fonctionnement de 313.000 euros a par ailleurs été octroyée à citydev.brussels pour deux missions déléguées par la Région en 2026: le guichet régional des occupations précaires (190.000 euros) et la cellule “équipements publics” (123.000 euros).

Un total de 9,88 millions d’euros de subventions a encore été accordé à 13 communes et CPAS afin de compenser la socialisation de 2.330 loyers en 2026.

Mis en place en 2021, le mécanisme de socialisation des loyers permet aux locataires de logements publics non sociaux (logements communaux, CPAS et Régies foncières) de payer un loyer proportionnel à leurs revenus, et dès lors de bénéficier d’un loyer équivalent à celui d’un logement social.

Selon Karine Lalieux, une réforme du dispositif est attendue pour 2027. Le Fonds du Logement bénéficie quant à lui d’une subvention d’investissement de 7,8 millions d’euros pour ses activités de crédits hypothécaires en 2026.

Ce montant permet de garantir la soutenabilité financière liée à la relance des crédits hypothécaires, puisqu’il sert à compenser la différence entre les intérêts totaux du Fonds du Logement sur les marchés privés et les intérêts escomptés des emprunteurs du Fonds du Logement pour une période de 20 ans après déduction des frais de production et de gestion.

Le gouvernement a également approuvé l’octroi d’une subvention de près de 2,9 millions d’euros pour le second semestre 2026 à l’ASBL Homegrade, le centre de conseil et d’aménagement sur le logement privé en Région de Bruxelles-Capitale; de 1,6 million d’euros aux 51 Associations d’Insertion par le Logement (AIPL) pour le second trimestre 2026.; d’un peu plus d’un million pour le second trimestre 2026 à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) pour le financement de l’ASBL “Service d’Accompagnement Social aux Locataires Sociaux” (SASLS); et de 270.000 euros aux 19 CPAS dans le cadre de la prévention et de l’accompagnement des expulsions de locataires pour la période du 1er avril au 30 juin 2026.

Belga