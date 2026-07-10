Le gouvernement bruxellois crée atlas.brussels pour moderniser son administration

Le gouvernement bruxellois a approuvé définitivement la création d’atlas.brussels, un nouveau service régional chargé de regrouper les fonctions de support de plusieurs administrations.

Cette structure constitue la première étape d’une réforme destinée à rendre l’administration plus efficace et mieux coordonnée. Atlas.brussels centralisera notamment les services liés aux ressources humaines, à l’informatique, aux finances, aux achats, à la comptabilité, à la gestion des bâtiments et à la politique de diversité. L’objectif est de mettre fin à la multiplication des structures et des procédures, afin de favoriser une meilleure utilisation des ressources et une coopération renforcée entre les administrations.

La réforme sera déployée progressivement. Selon le ministre de la Fonction publique, Dirk De Smedt, cette réorganisation doit permettre d’offrir des services plus rapides et plus performants aux habitants, aux navetteurs et aux entreprises.

Rédaction avec Belga