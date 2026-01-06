Le formateur bruxellois Yvan Verougstraete propose une nouvelle taxe auto pour fluidifier le trafic

Cette mesure pourrait rapporter entre 60 et 70 millions d’euros par an dès 2028.

Le formateur bruxellois, Yvan Verougstraete (Les Engagés) étudie l’instauration d’une taxe visant à réduire la congestion dans la capitale, selon une information de nos confrères de La Libre Belgique. Ce projet concernerait les véhicules circulant aux heures de pointe (7h30 à 9h et 16h à 19h), dans certaines zones de Bruxelles comme l’hypercentre. Cette taxe ne serait pas calculée au kilomètre mais selon les entrées dans la zone ciblée. Les détails, comme le périmètre exact et le public visé (résidents ou navetteurs), restant quant à eux, à définir.

Cette proposition s’inscrit dans un ensemble de mesures budgétaires visant à rééquilibrer les finances régionales, avec notamment la suspension du Métro 3, une réduction des dépenses administratives et la hausse des tarifs de transport public.

Le projet, proposé par le formateur dans sa déclaration de politique régionale, transmise aux sept partis (PS, Engagés, Ecolo, Défi, Groen, Vooruit, CD&V) s’inspire largement d’initiatives précédentes comme SmartMove, un dispositif de taxe kilométrique abandonné sous la précédente législature. Il intervient dans un contexte où la Flandre et la Wallonie prévoient l’introduction d’une vignette routière, que Bruxelles envisage également (un montant de 100 euros par an serait sur la table).

Si l’objectif principal serait de désengorger le centre-ville et de moderniser la fiscalité automobile, rien est encore acté. Les discussions se poursuivent entre les différents représentants des partis, en vue de former un gouvernement de plein exercice à Bruxelles.

