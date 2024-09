Le formateur Bart De Wever fait rapport au Roi

Le formateur fédéral Bart De Wever (N-VA) se rend lundi une nouvelle fois au Palais royal pour faire rapport de sa mission. Une prolongation semble acquise.

Remis en selle le 2 septembre, le président de la N-VA avait trois semaines avant de revenir devant le Roi. D’entrée de jeu, il a annoncé que le TGV qu’il espérait après les élections du 9 juin s’était transformé en un omnibus. Les discussions ont repris en groupes de travail thématiques mais l’objectif de former un gouvernement avant les communales du 13 octobre a fait long feu. Les discussions n’ont pas encore repris autour d’une “super note” sur les réformes en matière de fiscalité, emploi et pensions couplées à l’élaboration d’un cadre budgétaire.

► Lire aussi | Formation bruxelloise: Avec la N-VA, “c’est comme si vous engagiez un hacker professionnel pour gérer votre parc informatique”



En attendant, les négociations en vue de former un gouvernement flamand progressent et la perspective d’un accord d’ici le 13 octobre se dégage. Or, elles associent trois des cinq partis pressentis pour former une majorité fédérale, soit la N-VA, Vooruit et le CD&V. Qui plus est, la campagne en vue des élections communales est en cours et nécessite du temps de la part du personnel politique.

Les négociateurs principaux avaient convenu de se retrouver tous les vendredis midi pour faire le point mais la réunion n’a pas eu lieu cette fois-ci et, à cette heure, aucune nouvelle réunion n’était programmée avant lundi, a-t-on appris à bonne source.

Belga