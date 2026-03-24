À Bruxelles, un festival qui fait entendre les voix latino-américaines encore invisibles en Europe va faire son entrée.

Le festival Sonamos Latinoamérica débarque à Bruxelles. Il se déroulera du 25 au 28 mars du côté du De Markten et au Musée des Instruments de Musique. Ce festival est un réseau né en Argentine qui œuvre depuis près de vingt ans à faire circuler les musiques du continent latino-américain au-delà de ses frontières. “À rebours des circuits habituels, le festival se distingue par une ligne artistique claire : inviter des artistes encore peu visibles en Europe et offrir au public une expérience de découverte, loin des sentiers battus”, précisent les programmateurs dans un communiqué.

“En tant qu’équipe de programmation, nous voyageons pour repérer des artistes qui nous touchent autant par leur talent que par leur dimension humaine. Sonamos Latinoamérica est une plateforme : pour le public, c’est l’occasion d’entendre des musiques qu’il ne connaît pas encore ; pour les artistes, de rencontrer un public belge curieux et engagé”, explique Osvaldo Hernández Nápoles.

Cette 9ᵉ édition du Sonamos Latinoamérica “met en lumière des trajectoires artistiques singulières, entre héritage et réinvention”. Les artistes attendus sont Rosa Sánchez et Duo Reinoso-Martínez vendredi. Samedi, ce sont les musiciens du Música de Barro et Sankofa Trio qui se présenteront devant le public.

Pour obtenir une place, les membres devront s’acquitter d’une somme de 11 euros. Pour les autres, il y a des préventes à 16 euros tandis que le prix est fixé à 20 euros sur place.

Billetterie : https://muziekpublique.be/sonamos-latinoamerica-festival-2026/

Rédaction