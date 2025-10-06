Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le festival Artonov se penche sur l’avenir du passé à travers de multiples disciplines

Vincenzo Casale est le directeur artistique du festival Artonov qui se tient jusqu’au 12 octobre. La thématique de cette année est “l’avenir du passé.”

Vous trouverez le programme complet ici.

Lire aussi :

Partager l'article

06 octobre 2025 - 09h03
Modifié le 06 octobre 2025 - 09h03
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales