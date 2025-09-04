Le festival Abrupt revient à Bruxelles pour cinq jours de musique et réflexion

Le festival multidisciplinaire Abrupt fera son retour à Bruxelles du 8 au 12 octobre, avec l’ambition de faire dialoguer innovation musicale et réflexion critique, annonce jeudi l’équipe de Reset Brussels qui organise l’événement.

La 2e édition d’Abrupt proposera une dizaine de rendez-vous répartis sur cinq jours et dans cinq lieux de la capitale : Reset et Reset Atelier, Bozar, l’Ancienne Belgique et la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

Le festival rassemblera musiques expérimentales, jazz, arts visuels et débats sociopolitiques. Les participants pourront assister à des concerts, danser lors de soirées club aux sonorités avant-gardistes, mais aussi participer à des conférences permettant de réfléchir aux mutations culturelles et sociales contemporaines.

Parmi les musiciens et DJs annoncés, figurent des noms internationaux et locaux tels que Pino Palladino & Blake Mills, Kali Malone, Rival Consoles, Upsammy, dBridge & Madison Willing, Shackleton et JVDA b2b Endor.

Belga