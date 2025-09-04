Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le festival Abrupt revient à Bruxelles pour cinq jours de musique et réflexion

Le festival multidisciplinaire Abrupt fera son retour à Bruxelles du 8 au 12 octobre, avec l’ambition de faire dialoguer innovation musicale et réflexion critique, annonce jeudi l’équipe de Reset Brussels qui organise l’événement.

La 2e édition d’Abrupt proposera une dizaine de rendez-vous répartis sur cinq jours et dans cinq lieux de la capitale : Reset et Reset Atelier, Bozar, l’Ancienne Belgique et la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

Le festival rassemblera musiques expérimentales, jazz, arts visuels et débats sociopolitiques. Les participants pourront assister à des concerts, danser lors de soirées club aux sonorités avant-gardistes, mais aussi participer à des conférences permettant de réfléchir aux mutations culturelles et sociales contemporaines.

Parmi les musiciens et DJs annoncés, figurent des noms internationaux et locaux tels que Pino Palladino & Blake Mills, Kali Malone, Rival Consoles, Upsammy, dBridge & Madison Willing, Shackleton et JVDA b2b Endor.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

04 septembre 2025 - 12h06
Modifié le 04 septembre 2025 - 12h06
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales