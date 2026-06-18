Le “faux échevin” d’Etterbeek Souleymane Bah condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans un home-jacking

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné mercredi Souleymane Bah, 22 ans, à une peine de cinq ans de prison ferme pour sa participation à un home-jacking commis le 15 mars 2024 à Overijse, relate SudInfo. Considéré par les juges comme l’initiateur de l’opération, une arrestation immédiate a été demandée par le tribunal. Mais le prévenu n’était pas présent à son audience.

Les faits se sont déroulés en mars 2024, alors que deux adolescents s’apprêtaient à se rendre à l’école. Deux hommes armés d’un couteau et d’un pistolet airsoft avaient fait irruption dans une habitation, où ils avaient retenu les deux mineurs avant de s’emparer de plusieurs biens, notamment des téléphones portables et d’autres objets de valeur.

L’enquête a établi que Souleymane Bah, qui connaissait l’une des victimes, avait fourni l’adresse du domicile et accompagné les auteurs sur place. Devant le tribunal, il a contesté toute implication directe et soutenu avoir agi sous la contrainte. Une thèse rejetée par le juge, qui s’est appuyé sur différents éléments de l’enquête, dont les relevés téléphoniques, les constatations réalisées dans le voisinage et le témoignage du chauffeur Uber ayant transporté le groupe.

Le tribunal a estimé que Souleymane Bah avait joué un rôle déterminant dans la préparation des faits. Les deux autres prévenus ont également été condamnés à cinq ans de prison. Seul l’un d’eux, qui a reconnu les faits et entrepris d’indemniser les victimes, bénéficie d’un sursis partiel.

A la lecture du jugement, le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate de Souleymane Bah, mais il n’était pas présent à l’audience. Selon SudInfo, il aurait quitté la Belgique en début de semaine pour les États-Unis depuis Paris. Il aurait expliqué vouloir s’y rendre afin de tenter d’approcher l’ancien président américain Barack Obama. Souleymane Bah, qui avait usurpé l’identité d’une échevine d’Etterbeek, fait également l’objet de plusieurs autres dossiers actuellement à l’instruction.

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Rédaction