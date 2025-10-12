Arnaque à Etterbeek : un collaborateur usurpe l’identité d’une échevine

Souleymane B., 22 ans, ex-collaborateur à mi-temps du cabinet de l’échevine d’Etterbeek Colette Njomgang-Fonkeu (PS), est accusé d’avoir usurpé son identité pour commettre plusieurs escroqueries, rapportent nos confrères de La Capitale.

Le jeune homme aurait notamment recruté une fausse collaboratrice avec un faux contrat, profité de l’absence de l’échevine pour opérer, et ciblé surtout des femmes et des jeunes pour leur soutirer de l’argent.

Déjà connu pour des mensonges dans des milieux politiques bruxellois, il est aujourd’hui visé par au moins quinze plaintes, dont une pour un home-jacking à Overijse. Il aurait aussi détourné de l’argent d’une mosquée et rédigé une fausse autobiographie pour asseoir sa crédibilité.

Licencié pour faute grave, il fait l’objet de plaintes déposées par la commune d’Etterbeek et par l’échevine elle-même pour escroquerie, abus de titre, détournement de fonds et faux.

Rédaction