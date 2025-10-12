Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Arnaque à Etterbeek : un collaborateur usurpe l’identité d’une échevine

Souleymane B., 22 ans, ex-collaborateur à mi-temps du cabinet de l’échevine d’Etterbeek Colette Njomgang-Fonkeu (PS), est accusé d’avoir usurpé son identité pour commettre plusieurs escroqueries, rapportent nos confrères de La Capitale.

Le jeune homme aurait notamment recruté une fausse collaboratrice avec un faux contrat, profité de l’absence de l’échevine pour opérer, et ciblé surtout des femmes et des jeunes pour leur soutirer de l’argent.

Déjà connu pour des mensonges dans des milieux politiques bruxellois, il est aujourd’hui visé par au moins quinze plaintes, dont une pour un home-jacking à Overijse. Il aurait aussi détourné de l’argent d’une mosquée et rédigé une fausse autobiographie pour asseoir sa crédibilité.

Licencié pour faute grave, il fait l’objet de plaintes déposées par la commune d’Etterbeek et par l’échevine elle-même pour escroquerie, abus de titre, détournement de fonds et faux.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

12 octobre 2025 - 14h00
Modifié le 12 octobre 2025 - 14h00
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

Aucun concours pour l'instant

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales