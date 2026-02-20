Le fabricant de vélos Cowboy veut résorber son retard de livraisons au cours du trimestre

En proie à des difficultés financières, Cowboy a été racheté fin 2025 par le groupe français Rebirth qui a injecté 15 millions d’euros. Dans la foulée, Cowboy a relancé sa production de vélos dès le début de l’année 2026 sur le site d’assemblage français de Rebirth, avec la fabrication de quelque 1.500 vélos prévue sur le seul mois de janvier.

Dans son communiqué, Cowboy dit être en voie “pour un premier trimestre fort” et précise qu’environ 90% du carnet de commandes ont été honorés depuis le rachat par Rebirth. En outre, à la suite d’un plan de production accéléré, “la quasi-totalité des commandes de clients en attente pour des vélos et des pièces détachées devrait être traitée lors du premier trimestre”.

Pour le deuxième trimestre, Cowboy dit encore miser sur un délai de livraison de 20 jours ou moins en moyenne.

En parallèle, Cowboy a également accéléré son programme de rappels. Le fabricant avait procédé, au printemps 2025, au rappel de vélos (modèle C4 ST, Edition MR) en raison d’un risque de défaillance structurelle du cadre. Pour l’heure, 40% des vélos concernés avec plus de 2.500 km ont été réparés ou sont programmés pour l’être.

Enfin, Cowboy propose aux investisseurs particuliers qui avaient participé à des campagnes de financement participatif, pour un total de 10,6 millions d’euros, la possibilité de participer à un nouveau financement de maximum 250.000 euros. Il ne s’agit pas d’une levée de fonds ouverte au public et celle-ci est entièrement facultative, insiste Cowboy. Les investisseurs particuliers ont été fortement dilués lors du rachat de Cowboy par Rebirth puisque leur investissement ne représentait plus que 0,45% du capital à l’issue de la transaction.

