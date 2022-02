Le directeur du premier hub alimentaire : “Recréons le lien entre citoyens et consommateurs”

Doter la capitale d’une ceinture alimentaire, c’est la mission de Sociaago, un entrepôt logistique qui propose des produits du terroir. La coopérative s’adresse aux restaurants et aux magasins soucieux des circuits courts, mais ambitionne d’étendre son activité.

Contrairement à Namur ou à Liège, il est difficile pour les Bruxellois de se procurer des produits locaux. C’est le constat de Sociaago, un “hub logistique d’alimentation” qui s’investit pour développer le circuit court. La coopérative, située à Berchem-Sainte-Agathe, part à la recherche de producteurs locaux et leur propose de servir leurs aliments à l’intérieur de la Région bruxelloise. En diversifiant ainsi son réseau, Sociaago constitue une ceinture alimentaire et profite des endroits autour de la Région (l’hinterland) où on cultive, on récolte et on brasse.

“Nous essayons d’intégrer tous les partenaires du circuit court autour de chez nous, détaille Olivier Van Cauwelaert, directeur du hub. Notre intérêt principal, c’est le local.” L’entrepreneur a lancé l’initiative il y a deux ans avec des aliments secs, mais étendra à partir de la fin du mois d’avril 2022 ses activités à des produits frais. Pour prendre une commande, le hub prévoit une plateforme d’e-commerce qui permettra à ses partenaires de choisir le producteur de leurs choix.

Le chaînon manquant du circuit court

À ce stade, Sociaago destine principalement ses services au réseau GoodFood bruxellois et s’adresse donc aux entreprises de l’alimentaire. « Aujourd’hui, pour un magasin bio, il est plus facile d’avoir un grossiste qui livre toute la marchandise, plutôt que de soutenir le circuit court », précise Olivier Van Cauwelaert qui connait bien le secteur.

La coopérative ne vise pas seulement à promouvoir le circuit court, elle remplit également un rôle social. Sociaago s’est greffé à Manufast, une entreprise de travail adapté qui emploie 270 personnes.

■ Une interview d’Olivier Van Cauwelaert réalisée par Fanny Rochez et Vanessa Lhuilier