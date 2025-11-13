Le député Alain Deneef va proposer la création d’une filière anti-drone à Bruxelles

Alain Deneef, député bruxellois Les Engagés, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce mercredi matin.

L’élu centriste a plaidé pour la création d’une véritable base industrielle belge dédiée à la lutte anti-drones, estimant que le pays accuse un retard stratégique dans ce domaine.

“L’idée est de se dire que nous devrions avoir une base industrielle qui nous permette de créer des systèmes anti-drones, avant même de penser à produire des drones eux-mêmes. Et nous ne l’avons pas”, a déploré le député bruxellois.

► Lire aussi | Le trafic aérien brièvement interrompu à Brussels Airport après le signalement d’un drone

Selon Alain Deneef, la Belgique dispose pourtant de toutes les pièces du puzzle : “Nous avons les grandes entreprises de défense, des PME performantes, des centres de recherche et des universités. Mais tout ce petit monde ne collabore pas suffisamment ensemble pour faire émerger rapidement cette filière industrielle.”

Pour le député Les Engagés, le défi est donc d’encourager la coopération entre le monde académique, les entreprises et les autorités publiques, afin de renforcer la souveraineté technologique et la sécurité nationale face aux menaces émergentes.

■ Interview d’Alain Deneef au micro de Fabrice Grosfilley