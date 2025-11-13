Passer la navigation
Le trafic aérien brièvement interrompu à Brussels Airport après le signalement d’un drone

Le trafic aérien a été brièvement interrompu mercredi soir à Brussels Airport après le repérage d’un drone potentiel, a-t-on appris auprès de Skeyes, le gestionnaire de l’espace aérien belge.

Par mesure de précaution, les vols y ont donc été suspendus pendant une demi-heure, entre 22h45 et 23h20.
Aucun vol au départ n’était programmé après 22h00. Au moins deux autres à l’arrivée ont, par contre, été déroutés vers l’aéroport de Liège (Bierset), avant de reprendre la route de Zaventem, où ils sont arrivés en retard, pouvait-on constater sur le site web de Brussels Airport dans la nuit de mercredi à jeudi.
