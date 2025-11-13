Le trafic aérien brièvement interrompu à Brussels Airport après le signalement d’un drone

Par mesure de précaution, les vols y ont donc été suspendus pendant une demi-heure, entre 22h45 et 23h20.

Aucun vol au départ n’était programmé après 22h00. Au moins deux autres à l’arrivée ont, par contre, été déroutés vers l’aéroport de Liège (Bierset), avant de reprendre la route de Zaventem, où ils sont arrivés en retard, pouvait-on constater sur le site web de Brussels Airport dans la nuit de mercredi à jeudi.