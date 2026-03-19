Le déploiement des militaires en rue commencera lundi

Le déploiement de militaires dans les rues commencera lundi, a annoncé le ministre de la Défense Theo Francken, jeudi en séance plénière de la Chambre. Il s’agira d’un maximum de 200 militaires déployés pour une période limitée à trois mois, a-t-il ajouté. Ces 200 militaires seront en premier lieu chargés de surveiller les sites fréquentés par la communauté juive.

Les militaires seront d’abord déployés à Bruxelles et Anvers. Le dispositif sera ensuite élargi à Liège. Un soutien à la police des chemins de fer et à des opérations policières intégrées de grande envergure (Fipa) est également prévu. Après trois mois, le contingent sera réduit à 90 militaires.

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Lundi, Theo Francken et le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin ont annoncé le déploiement de militaires pour surveiller certains lieux fréquentés par la communauté juive, en particulier des synagogues et des écoles. Après plusieurs mois de blocage, un deal est ensuite intervenu mercredi entre trois partis de la majorité (CD&V, N-VA et MR) prévoyant le déploiement des militaires dans les rues, notamment dans les gares ou dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Ce pré-accord doit encore être validé vendredi par le comité restreint (kern).

“Le but, c’est vraiment que ce soit provisoire“, a averti Theo Francken lors du débat thématique consacré au budget de la Défense. “On ne peut pas déployer des centaines de militaires dans nos rues tous les jours.” Le ministre a indiqué que la Défense faisait l’objet de nombreuses sollicitations. Il a cité la guerre en Iran et les demandes de soutien défensif formulées par l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, la sécurisation du détroit d’Ormuz, le conflit à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), la lutte contre le flotte fantôme russe en mer du nord ou encore le soutien à l’Ukraine. “Oui, nous avons un programme extrêmement chargé“, a-t-il conclu.

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Belga