Environ 4.000 personnes manifestent à Bruxelles

STIB

La STIB fait face à de très fortes perturbations sur son réseau. Dans un message posté sur sa page Facebook, la Stib indique que seuls les métros sur la ligne 1 (prolongée vers Erasme) circulent. Seuls les trams 4, 7, 8, 9, 10, 51 et les bus 59, 71, 73, 87 (prolongée Étangs Noirs) sont par ailleurs de service ce mardi à l’aube.

Si elle promet de mettre tout en œuvre afin d’assurer au moins une partie du service et d’informer ses voyageurs en temps réel de la situation sur son réseau, elle invite néanmoins les personnes qui en ont la possibilité de prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles demain, car il n’est actuellement pas possible de prévoir l’ampleur des perturbations.

Le Support Client de la STIB sera également disponible dès 6 heures du matin le mardi 29 avril pour répondre aux questions posées sur les médias sociaux ainsi que par téléphone au 070 23 2000.

► Découvrez les perturbations en temps réel sur le site de la Stib

SNCB

Six trains IC sur 10 roulent tandis que cinq trains L et S sur 10 et très peu de trains P circulent.

La circulation des trains sera réduite à partir du lundi 28 avril 22 heures jusqu’au mardi 29 avril même heure, rappelle la société qui a mis en place un service alternatif sur base des membres du personnel qui ont signifié leur intention de travailler. Ce service pourra être consulté dès lundi matin via le planificateur de voyages en ligne de la SNCB. La SNCB continuera par ailleurs d’assurer un service d’assistance aux personnes à mobilité réduite pendant la durée de la grève, sur la base du service de train alternatif, précise-t-elle.

Pour ce qui est du trafic ferroviaire international, les voyageurs sont invités à consulter le site web de SNCB International.

Un train Eurostar entre Bruxelles et Paris sur six ne circulera pas mardi en raison de la journée d’action nationale en Belgique, a indiqué l’entreprise ferroviaire. Aucune perturbation n’est attendue sur les autres lignes, vers Londres, l’Allemagne ou les Pays-Bas.

Eurostar a annulé au total dix trains : cinq de Bruxelles vers Paris et cinq dans le sens inverse. Les passagers concernés ont été informés et peuvent échanger gratuitement leurs billets ou recevoir un remboursement complet.

► Découvrez les perturbations en temps réel sur le site de la SNCB

Aucun départ et la moitié des vols à l’arrivée à Brussels Airport annulés

La moitié des vols à l’arrivée à Brussels Airport sont annulés mardi en raison de la journée d’action nationale, indique l’aéroport national de Zaventem. Comme annoncé précédemment, tous les vols au départ sont supprimés.

Seuls environ 120 des 240 vols à l’arrivée vont pouvoir effectivement atterrir. La situation semble sereine à l’aéroport, “en raison de la communication préalable, il ne semble pas y avoir trop de passagers bloqués”, avance un porte-parole. Mercredi, l’aéroport devrait en conséquence connaître un jour particulièrement chargé. Brussels Airport attend quelque 8.000 passagers supplémentaires. A Charleroi, l’ensemble des vols – au départ et à l’arrivée – ont été annulés en raison de cette journée d’action nationale.

bpost: impact limité à Bruxelles

84% des facteurs ont pris leur service ce mardi matin à Bruxelles. Ce chiffre était de 66% en Wallonie et 97% en Flandre. “L’impact est quasiment nul à Bruxelles et en Flandre”, a commenté Mathieu Goedefroy, porte-parole de bpost. “En Wallonie, certains ici et là devront probablement attendre un jour de plus pour recevoir leur colis.”