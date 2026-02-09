Le coordinateur de Samidoun a été arrêté en Grèce

Le coordinateur de Samidoun pour l’Europe, Mohammed Khatib, a été arrêté samedi en Grèce, a annoncé l’organisation sur son site internet. Il pourrait être renvoyé vers la Belgique, qui lui a accordé le statut de réfugié il y a 10 ans avant de le lui retirer cet été.

M. Khatib se rendait en Crète pour prendre la parole lors d’un événement de solidarité avec la Palestine lorsqu’il a été arrêté à l’aéroport de Héraklion pour des raisons de “sécurité nationale“. Il est entendu ce lundi, assisté d’une avocate. Il est en possession de documents de voyage valables à l’intérieur de l’espace Schengen, assure Samidoun qui réclame sa libération immédiate et redoute une “déportation vers la Belgique“.

L’organisation a dénoncé des pressions d’Israël sur la Grèce consécutives à un sommet associant les deux pays et Chypre en décembre. À l’annonce de l’arrestation de M. Khatib, des partisans se sont rassemblés devant le commissariat de police pour réclamer sa libération, a indiqué Samidoun, photo à l’appui. “Sa détention, en attendant son expulsion, constitue une escalade officielle contre la communauté palestinienne et contre le mouvement de solidarité en Grèce et nous exigeons sa libération immédiate”, écrit l’organisation sur son site.

©Photo Samidoun

Samidoun se définit comme un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. L’organisation, très active dans les manifestations de soutien à la Palestine des deux dernières années, est controversée. Elle a été interdite en Allemagne et placée sur des listes d’organisations terroristes au Canada et aux Etats-Unis. Elle est également dans le viseur du gouvernement belge. Celui-ci a approuvé cet été un avant-projet de loi du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) permettant de suspendre des organisations jugées extrémistes en exécution de l’accord de majorité qui vise nommément Samidoun.

Au mois d’août, le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) a retiré le statut de réfugié en Belgique accordé à M. Khatib en 2015 en raison de ses activités qui lui ont valu d’être fiché par l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM) comme “propagandiste de haine“. Samidoun avait alors dénoncé une répression croissante contre les militants palestiniens. Avant son arrestation en Grèce, des refus d’entrée avaient déjà été adressés à Mohammed Khatib aux Pays-Bas et en Suisse.

Belga – Photo Belga