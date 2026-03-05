Le Conseil régional de sécurité bruxellois sur le conflit au Moyen-Orient : “Redoubler d’attention sans céder à la panique”

Les 19 bourgmestres de la Région bruxelloise se sont réunis mercredi en fin de journée pendant une petite heure autour du ministre-président Boris Dilliès, en présence de représentants de la police et de l’Ocam. L’objectif était de “dresser un état des lieux et de se préparer à toute menace sur le territoire bruxellois“, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

“Le régime iranien est l’une des bases arrière du terrorisme, et ses ripostes restent souvent imprévisibles. Il est donc essentiel, pour la sécurité des Bruxelloises et des Bruxellois, de prendre toutes les mesures nécessaires pour anticiper et limiter les risques. Nous devons être en mesure d’assurer une action rapide, coordonnée et efficace en cas de besoin“, a indiqué dans un communiqué le ministre-président à l’issue de la réunion.

“Quand le Moyen-Orient s’embrase, il est normal que l’on fasse le point pour s’assurer que toute l’information est bien partagée“, a commenté à la sortie auprès de l’agence Belga le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. “La menace est stable, mais haute, et extrêmement élevée à certains endroits comme les intérêts américains, israéliens ou l’ambassade d’Iran. Il s’agit de ne pas relâcher la vigilance et de rassurer nos citoyens. Nos services sont présents.”

“Des renforcements ont forcément été opérés dès le week-end dernier“, avait confirmé à son arrivée Valentine Delwart, bourgmestre faisant fonction d’Uccle, une commune qui abrite de nombreux lieux sensibles. “Les zones de police ont été mobilisées, on va voir s’il faut aller plus loin dans ces mesures concrètes.”

Pour Benoit Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, “il faut sans doute redoubler d’attention au vu de la situation internationale, mais sans céder à la panique“.

Un conseil national de sécurité est prévu jeudi en fin de matinée.

