Le Conseil central de l’Economie propose de rendre le certificat PEB obligatoire pour tous les logements

Aujourd’hui, seuls les propriétaires bailleurs et ceux qui vendent un bien sont tenus de disposer de ce certificat de performance énergétique du bien donné en location ou mis en vente.

Dans une récente étude sur la rénovation énergétique du parc de logements en Belgique, le Conseil central de l’Économie (CCE) invite les autorités à réformer et généraliser le certificat PEB, lit-on mercredi dans De Tijd et L’Echo.

À Bruxelles, d’ici à 2030, tous les logements devront détenir ce précieux sésame qui permet à leur propriétaire de savoir si l’immeuble est déjà conforme aux objectifs climatiques de 2033 (soit afficher minimum un PEB E) puis 2045 (minimum C). Aucune obligation du genre n’existe en Flandre ou en Wallonie.

► Reportage | Bruxelles va se doter d’un nouveau certificat PEB dès l’année prochaine

Pour répondre aux objectifs européens de neutralité carbone et donc préparer les propriétaires aux coûts de rénovation potentiels, le CCE préconise de rendre obligatoire le certificat pour tous les logements, même s’ils ne sont ni vendus ni loués. Des mesures de soutien devront alors être prévues pour aider les ménages à financer ce certificat PEB, souligne le Conseil central de l’Économie. Il invite aussi les autorités à réformer le document lui-même, car il ne reflète actuellement qu’une estimation théorique de la consommation énergétique, sans tenir compte des consommations réelles, tout en harmonisant les normes entre les différentes Régions.

Obstacle pour 73% des ménages

La rénovation énergétique des logements représente un investissement pouvant atteindre 350 milliards d’euros d’ici 2050, selon les données de Febelfin, la Banque nationale et la Commission européenne, soit en moyenne 65.000 à 80.000 euros par logement. Un coût qui constitue un obstacle pour 73% des ménages. Les 27% restants, qui disposent des moyens suffisants, ne se lancent pas pour autant dans des travaux, “en raison d’un manque de connaissances sur les avantages et les obligations, et d’une méconnaissance des possibilités de financement disponibles, ou simplement par désintérêt”, explique le CCE. Rien qu’en Wallonie, un million de logements privés devront être rénovés pour atteindre le niveau de PEB A en 2050. Pour y parvenir, la Région doit tripler le taux annuel de rénovation sur son territoire en le faisant passer de 1% à 3% par an, soit 45.000 logements sur base annuelle.

Belga – Image d’illustration