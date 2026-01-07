Le Concours Reine Élisabeth célèbre 75 ans de musique classique

Cette nouvelle année sera également marquée par le 150e anniversaire de la naissance de deux figures du concours, à savoir la reine Élisabeth et le violoncelliste Pablo Casals. L’affiche mettra dès lors “en lumière l’héritage artistique et humaniste de la souveraine et les liens qui l’unissaient à l’immense violoncelliste catalan”, promet l’organisation.

Cette triple célébration se déploiera bien au-delà des seules épreuves du Concours. Fin janvier, l’Élisabeth Week donnera le la à Waterloo et Anvers avec le pianiste Sergei Redkin, dans un dialogue entre concerto et musique de chambre.

Fin mars, Queen’s Delight rassemblera à Flagey et au centre artistique deSingel “dix lauréats de générations et de disciplines différentes pour un week-end où le Concours se racontera à travers celles et ceux qui ont marqué son histoire”.

Parmi les temps forts de cette édition figurera aussi le prêt “exceptionnel” au premier lauréat du concours de violoncelle 2026 du violoncelle Goffriller “Casals” (1733) de Pablo Casals.

“À travers ces rendez-vous et d’autres initiatives destinées aux jeunes publics et mélomanes, c’est toute une année qui fera vivre le Concours dans les salles, les villes et la vie quotidienne”, s’est encore réjouie l’organisation.

Fondé en 1937 sous le nom de Concours Eugène Ysaÿe, l’événement s’impose dès sa première édition comme une plateforme mondiale, réunissant jurys prestigieux et jeunes solistes issus de grandes écoles internationales. Après la Seconde Guerre mondiale, il renaît en 1951 sous le nom de Concours musical international Reine Élisabeth, et s’affirme comme l’une des compétitions les plus en vue, d’abord pour le piano et le violon, à partir de 1988 pour le chant et, depuis 2017, le violoncelle.

Belga