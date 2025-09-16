Le concert de Disturbed maintenu à Forest National pour l’instant, malgré la polémique liée au conflit à Gaza

La salle de concert Forest National n’a pour l’instant pris aucune mesure pour empêcher David Draiman, le chanteur du groupe de metal américain Disturbed, de monter sur scène, en dépit d’une polémique liée au conflit à Gaza. En juin dernier, l’artiste avait signé une bombe israélienne destinée à être larguée sur l’enclave palestinienne. Selon Forest National, la décision d’annuler le concert prévu le 15 octobre à Bruxelles n’est pas de son ressort, mais plutôt de celui de l’organisateur Live Nation.

Sur une photo publiée sur le réseau social X au mois de juin, David Draiman s’était affiché en train de dessiner sur une bombe de l’armée israélienne. Le chanteur y apparait en train d’écrire les mots “Fuck Hamas” sur un obus, en présence de soldats de l’armée israélienne qui semblent approuver son geste. Selon ses propres dires, David Draiman aurait cependant de la sympathie pour le peuple palestinien. “Le Hamas célèbre la mort et doit être éradiqué. Pas les Palestiniens, mais bien le Hamas“, avait-il déclaré lors d’un concert en Floride, aux États-Unis.

Dans la légende de cette photo, le chanteur faisait par ailleurs référence aux paroles du titre “Don’t Tread on Me” (1991), du groupe Metallica, reprenant un slogan datant de la Révolution américaine qui a récemment été réutilisé par des groupes d’extrême droite aux États-Unis. “To secure peace is, to prepare for war / So be it / Settle the score (Assurer la paix, c’est se préparer à la guerre / Qu’il en soit ainsi / Règle tes comptes)”, affirme la chanson.

En 2019, le chanteur, de confession juive, avait déjà qualifié le célèbre membre du groupe Pink Floyd, Roger Waters, de “copain des nazis” en raison de son plaidoyer en faveur d’un boycott général d’Israël.

Forest National ne prendra aucune mesure contre le chanteur pour l’instant. “Nous comprenons que les gens se posent des questions, mais nous adoptons une position neutre“, souligne la salle de spectacle. “L’expérience ‘live’ doit être accessible à tous.” Forest National souligne en outre qu’elle n’est pas responsable de la programmation, et renvoie à ce sujet vers l’organisateur Live Nation.

Le bourgmestre réagit

Le bourgmestre de Forest, Charles Spapens (PS-Vooruit), s’est de son côté montré mécontent face à la programmation du concert. “Il s’agit ici d’un homme qui a signé une bombe lancée sur Gaza“, a-t-il regretté.

Le bourgmestre a dès lors pris contact avec Forest National à ce sujet. “En tant que commune, nous n’avons aucune marge de manœuvre. Forest National est maître de son propre programme“, a cependant déploré M. Spapens, qui considère le concert du 15 octobre comme “un problème moral“. “Nous ne soutenons pas la présence de cet artiste et encore moins sa position sur Gaza“, a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, Live Nation n’a fait aucune déclaration concernant une potentielle annulation du concert.

