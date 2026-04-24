Le commissaire Brunner devra s’expliquer sur une possible visite des talibans à Bruxelles

“J’ai demandé et obtenu cette convocation, car la transparence et la responsabilité démocratique sont indispensables face à un projet d’une telle gravité”, a indiqué l’élue dans un communiqué. La convocation a été confirmée à Belga par les services du Parlement européen.

La visite talibane, coordonnée par la Commission européenne et plusieurs États membres, avait été annoncée en janvier par le cabinet de la ministre belge de l’Asile et la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Elle a été présentée comme une visite-retour après un déplacement en Afghanistan de responsables européens et belges, dont le patron de l’Office des étrangers, Freddy Roosemont.

Elle a donné lieu à une question cette semaine au ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot (Engagés). Ce dernier a confirmé qu’en raison de la politique de siège de la Belgique avec les institutions européennes, le pays devrait délivrer un visa aux responsables talibans si la Commission européenne le lui demandait.

“La Belgique et l’Europe ont le devoir de protéger celles et ceux qui fuient la répression”, a martelé Saskia Bricmont, qui coordonne les positions du groupe des Verts/ALE au sein de la commission LIBE (libertés civiles, justice et affaires intérieures) du Parlement européen.

“Le régime taliban en Afghanistan est synonyme d’oppression systématique: interdiction pour les filles d’accéder à l’éducation, restrictions drastiques des libertés des femmes, disparition des droits fondamentaux, répression culturelle et climat de terreur généralisé. Les autorités européennes qui coopèrent avec ce régime ne peuvent ignorer la réalité : ces décisions mettent des vies en danger.”

Aucune date n’a encore été fixée pour l’audition du commissaire Brunner au sein de cette commission.

Belga