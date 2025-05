Violence en marge de la Coupe de Belgique : la Pro League, le Club Bruges, les bourgmestres concernés et le monde politique condamnent unanimement les incidents

“Le Club Bruges coopérera avec la police pour identifier les personnes impliquées. Le football ne doit en aucun cas être une couverture pour la violence”, a confié le club à l’agence Belga lundi.

Le Club Bruges a condamné fermement les violences qui se sont produites et ont impliqué des supporters brugeois dimanche à Bruxelles en marge de la finale de la Coupe de Belgique contre Anderlecht au stade Roi Baudouin.

► Voir aussi | 80 personnes prises en charge par les secours lors des affrontements avec des supporters brugeois

Bruges a remporté 2-1 la finale et sa 12e Coupe de Belgique dimanche. “Avant ce match, la Pro League, l’Union belge de football URBSFA et le RSC Anderlecht ont collaboré étroitement pour faire de ce match une fête du football”, a déclaré le Club. “Aujourd’hui, des images ont fait montré des présumés supporters en train de se déchaîner dans les rues de Bruxelles et autour du stade avant le match. Le Club Bruges condamne explicitement ce comportement et coopérera avec la police pour identifier les personnes impliquées. Le football ne doit en aucun cas servir de couverture à la violence”. La police bruxelloise a interpellé plus de 60 personnes lors des incidents qui ont suivi la finale.

“Après la finale de la Coupe, la police a encore dû intervenir tard dans la nuit pour des émeutes entre des jeunes et des supporters de Bruges”, a déclaré la police. “Cette intervention a été motivée par des incidents antérieurs avec des supporters brugeois qui avaient eu lieu à Molenbeek-Saint-Jean et à Jette. Ce groupe s’était déplacé à pied à travers Molenbeek-Saint-Jean et Jette en direction du stade Roi Baudouin”.

Les exactions commises à Bruxelles, Molenbeek et Jette unanimement condamnées

Les bourgmestres de la Ville de Bruxelles, de Molenbeek-Saint-Jean et de Jette ont condamné lundi avec fermeté les exactions commises la veille sur le territoire de leurs communes respectives en marge de la finale de la Coupe de Belgique de football. Le caractère raciste des faits est souligné. “Je condamne avec la plus grande fermeté les violences racistes commises par certains supporters brugeois”, déclare Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles. “Ce sont des actes inacceptables et intolérables. Je remercie les forces de l’ordre pour leur intervention rapide.” En contact avec le ministère de l’Intérieur, il souhaite que ces “supporters” soient rapidement exclus des stades et que des poursuites judiciaires soient entamées. “Nous avons toutes les images nécessaires. Bruxelles est une ville ouverte et fière de sa diversité, nous ne laisserons pas des voyous d’extrême-droite venir la salir.” Selon Amet Gjanaj (PS), le bourgmestre faisant fonction de Molenbeek-Saint-Jean (en l’absence de Catherine Moureaux), “il a manqué d’un filtre en amont pour que ces gens ne viennent pas à Bruxelles. C’est inadmissible ce qui est arrivé ce dimanche”. “La haine et la violence racistes n’ont pas leur place dans mon quartier. Nous ne laisserons pas passer cela”, a quant à lui déclaré l’échevin du Logement Dirk De Block, chef de file molenbeekois du PTB. La bourgmestre de Jette Claire Vandevivere (Engagés) “déplore que des pseudos supporters utilisent cette fête du sport pour se transformer en casseurs. Il faut absolument prendre des mesures contre ce type de personnes.” Elle en a profité pour saluer la très bonne coordination entre les zones de police. Au total, la police a procédé à 61 arrestations administratives et deux arrestations judiciaires. Toutes feront l’objet d’un procès-verbal. Quelques policiers ont été légèrement blessés. Le monde politique consterné, les Verts parlent de “chasse raciste” Les violences qui ont émaillé la journée de dimanche à Bruxelles, en marge du match de football opposant Anderlecht au Club Bruges, font réagir lundi le monde politique. La consternation est grande, au point que les écologistes flamands espèrent, en urgence, entendre au parlement fédéral la Pro League, l’association qui regroupe les clubs de D1A. “Cela n’a plus rien à voir avec le sport, c’est de la pure terreur”, résume le député Groen Matti Vandemaele. L’élu parle de “violences racistes”, l’ancienne co-présidente de son parti, Nadia Naji, évoquant un “groupe de hooligans d’extrême-droite”. Les Verts francophones reprennent le même vocabulaire: “Ce ne sont pas de simples supporters brugeois qui ont commis des débordements à Molenbeek. C’est un groupe d’extrême-droite bien connu qui a organisé une chasse raciste dans des quartiers à des kilomètres du stade”, note la co-présidente d’Ecolo Marie Lecocq, lundi, via les réseaux sociaux. Des affrontements avaient déjà eu lieu aux alentours de la Gare Centrale entre groupes de “supporters” brugeois et bruxellois. La police est parvenue à disperser les personnes impliquées, mais des groupes d’hommes vêtus de noir se sont ensuite déplacés vers Molenbeek-Saint-Jean, provoquant des affrontements avec des habitants, dégradant du mobilier urbain et s’attaquant à un magasin de bricolage et de matériel de rénovation. D’autres incidents, entre autres avec des pétards et feux d’artifice, ont été signalés dans le centre-ville et aux abords du stade. Dès dimanche, le chef de file du PS bruxellois Ahmed Laaouej a tancé via les réseaux sociaux “ces hordes de racailles supporters du FC Bruges” venues “casser et agresser des Bruxellois”. “Que fait la police en Flandre pour empêcher ces gens de nuire chez eux et en déplacement?”, s’interroge-t-il, retournant avec ironie des phrases que l’on a souvent entendues à propos des “jeunes” bruxellois. Rebondissant sur ce type de propos, le président des libéraux francophones Georges-Louis Bouchez a assuré condamner “avec la même fermeté” toutes les violences. Il renvoie au passage à la “nécessaire fusion des zones” de police, “avec la création d’une police du métro”. Comme le Club Bruges, la Pro League dénonce les incidents survenus en marge de la finale La Pro League a dénoncé les incidents survenus dimanche en marge de la finale de la Coupe de Belgique, remportée par le Club Bruges face à Anderlecht au stade Roi Baudouin, lundi dans un communiqué. Quelques minutes plus tôt, le Club Bruges avait également fermement condamné ces violences qui ont provoqué l’interpellation de plus de 60 supporters. “Il est clair qu’un certain nombre de hooligans ont utilisé le prétexte de la finale de la Coupe pour commettre des actes de criminalité organisée à Bruxelles”, a exposé l’organisation responsable du football professionnel belge. “Cela a entraîné une dynamique de violence mutuelle avec inéluctablement des victimes innocentes. Nous collaborons avec la police dans l’enquête sur ces faits.” La Pro League a également rappelé les progrès réalisés contre la violence dans le football ces derniers mois, avec notamment un alourdissement des sanctions et l’introduction des interdictions de stade immédiates. Elle constate toutefois que, dimanche, “tous ces efforts n’ont pas permis d’empêcher les actes criminels commis dans la capitale par des groupes avides de violence. Les groupes qui utilisent le football pour commettre des actes de violence doivent tout simplement disparaître du football et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir.” L’organisation a enfin souligné que “la modification de la Loi Football avec notamment des sanctions plus sévères se trouve dans l’accord de gouvernement. Le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il souhaitait agir rapidement dans ce domaine.”

Belga