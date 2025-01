Le ciel restera désespérément gris, sauf en Haute Belgique

Le ciel sera généralement gris en Basse et Moyenne Belgique, avec des nuages bas et, le matin, de la brume ou des bancs de brouillard locaux (éventuellement givrant).

Après la dissipation de la grisaille matinale, parfois tenace, et des éventuels bancs de brouillard givrant, les éclaircies seront plus probables en Haute Belgique, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). En journée, le temps pourrait être ensoleillé, notamment en Ardenne. Les maxima varieront entre -1 et 2 à 3 degrés en Basse et Moyenne Belgique, et entre 1 et 4 degrés en Haute Belgique. Le vent sera faible et majoritairement variable.

Ce soir et cette nuit, les nuages bas et le brouillard (givrant) seront encore bien présents en Basse et Moyenne Belgique. En Ardenne, l’IRM prévoit de larges éclaircies avec localement quelques bancs de brouillard (givrant). Les minima seront généralement autour de -1 à -2 degrés en Basse et Moyenne Belgique, et entre -2 et -8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent sera faible.

Samedi, la grisaille se dissipera rapidement au sud du sillon Sambre-et-Meuse et le soleil y deviendra omniprésent. Ailleurs sur le pays, les nuages bas et les bancs de brouillard ne se dissiperont que lentement avec le retour très progressif de quelques éclaircies, surtout sur la partie centrale du pays. Sur certaines régions, le temps restera toutefois gris toute la journée, particulièrement sur l’ouest. Les maxima varieront autour de 2 degrés sur le centre du pays tandis qu’ils pourront atteindre 6 ou 7 degrés sur les sommets ardennais, sous l’effet d’une inversion thermique. Le vent sera une fois de plus généralement faible.

Dimanche, il y aura des nuages bas à l’ouest et de larges éclaircies à l’est, avec des maxima compris entre 0 et 6 degrés.

Lundi, le ciel sera généralement très nuageux mais le temps restera sec. Les maxima ne dépasseront pas 0 à 4 degrés.

Belga