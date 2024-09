Le CHU Brugmann et la HEFF renforcent leurs liens avec une nouvelle convention

Le CHU Brugmann et le département paramédical de la Haute école Francisco Ferrer (HEFF) ont signé lundi à Bruxelles une convention de collaboration pour officialiser leur partenariat. Le département de la HEFF est implanté sur le site du CHU depuis de nombreuses années, mais ce partenariat a pour objectif de “renforcer les liens existants entre les deux institutions” et “de créer de nouvelles synergies et complémentarités dans des domaines variés”, précisent les établissements. Le projet d’un nouveau laboratoire de simulation a également été présenté.

Concrètement, la convention balise des partages de locaux, d’expertise ou encore de matériel technologique avec le nouveau laboratoire, fruit d’une collaboration renforcée entre les deux établissements, entamée en 2022. Depuis deux ans, des stratégies sont mises en œuvre pour améliorer l’accueil des étudiants, augmenter le recrutement ou encore partager l’expertise des collaborateurs.

Le centre de formation en soins par la simulation est un laboratoire d’apprentissage qui a pour objectif d’améliorer la formation des étudiants et des collaborateurs du CHU, les préparer aux situations d’urgence et de s’adapter aux nouvelles technologies, notamment avec l’utilisation de la réalité virtuelle. L’implantation de ce centre sur le site Brugmann a également pour but de réduire le coût, étant donné que les étudiants et collaborateurs du CHU doivent actuellement se déplacer sur un autre site pour pouvoir se rendre dans un centre similaire.

“Signer cette nouvelle convention est important pour pouvoir être attractif en tant que haute école et qu’hôpital avec de nouvelles technologies“, a insisté la directrice générale du CHU Brugmann, Caroline Franckx. La HEFF propose sur le site de Brugmann des bacheliers pour devenir infirmier responsable de soins généraux ou sage-femme et un master en sciences infirmières. Des spécialisations en pédiatrie et néonatologie, santé mentale et psychiatrie ou soins péri-opératoires figurent également dans le programme de la haute école.

■ Reportage de Michel Geyer, Guillaume Bruwier et Djop Medou Mvondo