Le chômage progresse légèrement à Bruxelles en novembre

Fin novembre, Actiris recensait 93.563 chercheurs d’emploi en Région bruxelloise, soit une hausse d’1,7% par rapport à novembre 2024. Le taux de chômage s’est établi à 14,9%, en progression de 0,25 point de pourcentage sur un an, selon les données communiquées lundi.

Au cours du mois dernier, Actiris a comptabilisé 8.542 entrées dans le chômage (dont 6.141 réinscriptions) et 11.050 sorties, entraînant une baisse mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi de 2.598 personnes (-2,7%). Les chercheurs d’emploi se répartissent entre 48% de femmes et 52% d’hommes.

Sur base annuelle, Actiris observe une quasi-stabilité du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation (-0,1%, soit -60 personnes), mais une hausse des jeunes en stage d’insertion professionnelle (+3,5%, +242 personnes) ainsi que des “autres chercheurs d’emploi” (+3,9%, +1.370 personnes).

Les évolutions démographiques montrent une augmentation du chômage chez les moins de 25 ans (+1,1%) et chez les 25-49 ans (+2,7%), tandis que la catégorie des 50 ans et plus diminue légèrement (-0,6%).

Actiris signale par ailleurs que 20,6% des chercheurs d’emploi (19.264 personnes) sont inscrits auprès d’un CPAS, un chiffre en hausse annuelle de 10,3%.

