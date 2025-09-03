Le chômage en légère baisse en Région bruxelloise

Actiris a comptabilisé 94.821 chercheurs d’emploi inscrits fin août, soit une baisse de 0,8% en un an, rapporte mercredi le service de l’emploi bruxellois.

Le taux de chômage (le pourcentage des personnes faisant partie de la population active qui sont au chômage) atteint lui 15,1%, une diminution de 0,12 point de pourcentage.

Actiris a compté au cours du mois d’août 8.650 entrées dans le chômage (5.623 réinscriptions et 3.027 nouvelles inscriptions) contre 8.020 sorties. Cela représente une augmentation du nombre de chercheurs d’emploi de 3,9% sur base mensuelle. L’office de l’emploi constate également, sur base annuelle, une diminution de -2,6% (-1.394 personnes) du nombre de chercheurs d’emploi bénéficiaires d’une allocation ainsi que du nombre de jeunes en stage d’insertion professionnelle (-289 personnes, -4,4%).

Sur les 94.821 chercheurs d’emploi totaux, 19.070 personnes (20,1%) sont inscrites au CPAS. Ce chiffre est en hausse de 5,5% en un an.

Belga