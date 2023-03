Le chihuahua n’est plus le chien préféré des Bruxellois, alors qu’il était en tête depuis 2016

En 2022, 47.145 chats et 89.167 chiens ont été enregistrés en Région bruxelloise. S’ils restent tous deux les animaux de compagnie préférés des Bruxellois, les races de prédilection, elles, évoluent au fil du temps.

C’est un fait : les Bruxellois apprécient la compagnie des animaux domestiques. En 2022, 47.145 chats et 89.167 chiens ont été enregistrés en Région bruxelloise dans les bases de données DogID et CatID.

Si les chiens et les chats restent les animaux de compagnie préférés des Bruxellois, il y a une évolution du côté des races. En effet, le “bâtard” est dorénavant en haut du classement des chiens les plus populaires. Depuis 2016, c’était le chihuahua qui détenait cette place. Il se retrouve maintenant à la deuxième place, suivi par le labrador retriever et le border collie qui font tous les deux leur entrée dans le classement. Enfin, le teckel figure en 5e position.

Les communes dans lesquelles le nombre de chiens enregistrés est le plus élevé sont Uccle (10.198), Anderlecht (9.851) et Schaerbeek (6.496).

Concernant les noms, les références aux personnages de dessins animés restent très tendance. Les mâles sont majoritairement dénommés : Max, Snoopy, Toby, Simba et Rocky. Du côté des femelles, les noms les plus courants sont : Luna, Lola, Bella, Nala et Maya.

Pour les chats, la race la plus commune reste le chat de type européen, parfois appelé chat de gouttière.

Les communes accueillant le plus grand nombre de chats sont : Anderlecht (1.456), Schaerbeek (1.071) et Ixelles (716).

Les noms les plus donnés aux chats en 2022 sont Simba, Tigrou, Cookie, Caramel et Snow pour les mâles. Tandis que les femelles portent essentiellement les noms de Luna, Nala, Bella, Mia et Maya.

Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois du Bien-être animal, rappelle l’importance d’identifier son animal et de stériliser son chat : “Qu’il s’appelle Max ou Simba, votre animal est une source de bonheur intarissable. Et cela s’accompagne de grandes responsabilités : le nourrir, le soigner, le divertir, mais aussi l’identifier ! C’est le moyen le plus sûr de pouvoir le retrouver si les aléas de la vie l’éloignent de vous.”



E.V. – Photo : BX1