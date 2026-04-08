Le centre de la Croix-Rouge Marie Curie pour les familles dans le besoin prolongé de trois mois

Ouvert en octobre dernier à Anderlecht, le centre de la Croix-Rouge Marie Curie destiné à accueillir les familles dans le besoin va être prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire, le 30 juin. Un soulagement et un court répit pour sa directrice, Romane Devresse, invitée ce mercredi dans Bonjour Bruxelles, mais qui appelle aussi à des solutions plus durables.

Une cinquantaine de familles, dont une centaine d’enfants sont actuellement présents dans ce centre d’hébergement d’urgence temporaire. “Il était très important pour nous de pouvoir continuer à scolariser les enfants que l’on a pu rescolariser. Beaucoup ne l’étaient plus“, explique la directrice du centre. “Cela nous permet aussi de travailler avec d’autres familles qui se trouvent en situation de sans-abrisme ou en situation d’urgence. Pouvoir les raccrocher, au moins de manière temporaire, à un établissement scolaire ou professionnalisant.”

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L’accueil dans ce centre se fait en partenariat avec l’organisme Bruss’Help. Il est réservé aux familles avec au moins un enfant mineur ou avec une femme enceinte. “Certaines personnes vont être là pendant quelques semaines – par exemple suite à une expulsion en raison d’un logement insalubre, un incendie ou des violences intra-familiales – d’autres sont là pour une période beaucoup plus longue car on remet en place leurs droits, notamment dans le cas d’une intégration dans le réseau Fedasil.”

“On ne sait pas ce qu’il va se passer après le 30 juin”

Si la directrice accueille avec soulagement ce prolongement de trois mois, elle rappelle que les véritables solutions sont celles plus durables. “Retrouver un logement ou remettre en place ses droits prend du temps“, insiste-t-elle. Six mois après l’ouverture du centre, les équipes constatent d’ailleurs de premiers “vrais résultats”. “Plusieurs familles ont pu réintégrer le réseau Fedasil, une femme avec six enfants a enfin pu retrouver un logement. Cela a été un long travail d’accompagnement, mais cela a porté ses fruits.”

La directrice prépare d’ores-et déjà la fermeture de ce centre à la fin de l’année scolaire, tout en espérant que le projet puisse y être prolongé. “On ne sait pas encore ce qu’il se passera pour ces familles car on ne sera pas les seules à fermer à la date du 30 juin“, ajoute-t-elle.

■ Interview de Romane Devresse, directrice du centre de la Croix-Rouge Marie Curie, au micro de Fanny Rochez dans Bonjour Bruxelles