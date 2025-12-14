Le Centre de crise National et la police bruxelloise “attentifs” après l’attaque à Sydney

Après l’attaque terroriste survenue dimanche sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie, qui visait la communauté juive, le Centre de crise National et la police bruxelloise assurent être vigilants, notamment dans le cadre de la fête juive d’Hanoucca, dont c’est le premier jour ce dimanche.

“On est toujours en train de surveiller et en vigilance accrue”, a déclaré Pauline Remience, porte-parole du Centre de crise National, précisant que ce type d’événement entraîne une attention particulière, sans pour autant modifier fondamentalement le niveau de vigilance déjà en place. “Cela fait partie d’événements où l’on va mettre plus d’attention que sur une journée quotidienne, mais un tas d’autres événements attirent notre attention.”

Du côté de la police bruxelloise, aucun changement majeur n’a été annoncé à ce stade, malgré les événements survenus en Australie. “La police suit la situation de près et prévoit, comme c’est habituellement le cas lors des fêtes juives, un renforcement de la vigilance et des patrouilles”, a indiqué Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles. “Pour des raisons de sécurité, aucun détail supplémentaire ne sera communiqué.”

Deux individus ont ouvert le feu dimanche sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanoucca sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, faisant 11 morts et 29 blessés, selon les autorités. L’un des deux auteurs de l’attaque a en outre été tué et l’autre, blessé, se trouve dans un état critique. Selon la police, il s’agit d’un “acte terroriste”. Un engin explosif artisanal a également été découvert dans une voiture liée à l’auteur décédé.

Belga