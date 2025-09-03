Le calendrier de la Pro League dévoilé : voici quand aura lieu la rencontre reportée entre Anderlecht et La Gantoise

Le calendrier de la Pro League jusqu’à la fin de l’année civile a été dévoilé. L’instance du football professionnel devait reprogrammer les matchs de la 5ᵉ journée reportés pour ménager les clubs engagés en qualifications européennes.

La rencontre entre Anderlecht et la Gantoise aura lieu le 23 septembre à 20h30. Le match entre Genk et le Sporting de Charleroi est prévu le mercredi 17 septembre. Le Club de Bruges affrontera Westerlo le 24 septembre.

Le RSCA, Genk et Bruges avaient demandé le report de leur match de championnat, comme le permet le règlement. Les clubs qualifiés (l’USG et le Club de Bruges en C1 et Genk en C3) pourront encore demander un report pour leur dernier match de phase de ligue, mais aussi une fois au cours de la phase à élimination directe, si besoin.

Le calendrier jusqu’à la fin 2025 est fixé, mais des changements pourraient être apportés aux journées 12, 13, 16 et 17 de Jupiler Pro League ainsi qu’aux journées 11, 12, 15 et 16 de Challenger Pro League, en fonction des résultats de la Coupe de Belgique.

La trêve hivernale aura lieu du 28 décembre au 16 janvier 2026. Le reste du programme sera publié le 12 décembre : la phase classique de D1A s’achèvera le 22 mars 2026, avant les playoffs (3 avril-26 mai). En D1B, la saison régulière finira le 17 avril 2026.

M.D. avec Belga – Photo : Belga Image