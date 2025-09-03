Jupiler Pro League : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et retourne à l’Ajax Amsterdam

Dolberg s’est engagé jusqu’au 30 juin 2029 avec l’Ajax.

L’attaquant danois Kasper Dolberg quitte Anderlecht pour retourner à l’Ajax Amsterdam, ont annoncé les deux clubs mardi soir. Dolberg, 27 ans, était arrivé à l’Ajax en 2015. Il avait débuté en équipe première un an plus tard et était parti en 2019, après avoir remporté le championnat, la coupe nationale et la supercoupe avec le club ajacide et totalisé 45 buts en 119 rencontres. Il a ensuite joué à Nice, Séville et Hoffenheim avant d’arriver à Anderlecht en 2023.

► Reportage | Crise à Anderlecht : Coucke va “voter en faveur de la démission” de Vandenhaute

Dolberg a porté à 96 rencontres le maillot mauve et blanc, inscrivant 45 buts et délivrant 16 passes décisives. “Kasper est de retour en terrain connu”, a expliqué Alex Kroes, le directeur technique de l’Ajax. “Il connait l’Ajax, le club le connait et connait ses qualités. En ce qui nous concerne, il s’intègre parfaitement dans notre effectif actuel en tant qu’attaquant et nous rend meilleurs et plus polyvalents dans les différentes compétitions auxquelles nous participons. Nous sommes heureux qu’il ait de nouveau choisi l’Ajax et nous nous réjouissons de sa contribution au cours des prochaines saisons.” “Après deux saisons fructueuses au RSC Anderlecht, Kasper Dolberg a fait part au club de son souhait de rejoindre ses premières amours, c’est-à-dire l’Ajax Amsterdam”, a expliqué le club bruxellois dans un communiqué, dans lequel il se dit “particulièrement reconnaissant à Kasper Dolberg pour sa contribution sportive et lui souhaite sincèrement plein succès à Amsterdam.”

Dolberg compte 55 présences et 12 buts en équipe nationale.

Belga